NÄDALA SUVETEATER ⟩ Agatha Christie tumedaim lugu Viinistul

Ruumikale lavale on sisse seatud Sõdurisaarel asuva villa üks tubadest, kuhu kogunevad peagi majapeole kaheksa hoolega kutsutud külalist: kohtunik, arst, politseinik, kindral, kapten, rikas uljaspea, vanatüdruk ning kaunis sekretär. Nende heaolu peavad tagama kahtlase olemisega teener ning tema majapidajannast kaasa.

Omaette aplausi väärib juba see, et Vahur Keller on tõlkinud ja lavastanud Agatha Christie 1941. aastal kirjutatud näidendi, mitte dramatiseerinud üht​ Christie kuulsaimat ja suurima müügieduga romaani, mida Euroopas tuntakse küll pisut teise nimega, kuid mis Ameerika lugejateni jõudis pealkirjaga «Ja siis ei jäänud ühtegi». Põhjus, miks Christie ise romaani põhjal näidendi kirjutas, oli proosaline: ta nimelt vihkas, kui keegi teine tema romaane dramatiseeris.