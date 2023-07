Suurel ja mainekal festivalil osaleb ka Eesti ooperilaulja

Bayreuthi festival on Saksamaal Bayreuthi linnas toimuv muusikafestival, kus esitatakse 19. sajandi saksa helilooja Richard Wagneri oopereid. Esimene festival leidis aset 1876. aastal ning ajaga on see kujunenud tähtsaks traditsiooniks. Tegemist on väga suure ja maineka üritusega, kuhu piletite saamiseks tuleb tihtipeale järjekorras oodata aastaid. Piletihind varieerub sõltuvalt istmekohast 11 eurost 459 euroni.