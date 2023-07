Näitleja Charlie Chaplini perekonda tabas valus kaotus

Josephine oli Charlie Chaplini ja tema neljanda abikaasa Oona O’Neilli tütar. Chaplinil oli kokku 11 last, Josephine oli neist kuues.

Näitlejana mängis ta Menahem Golani poliitilise suunitlusega filmis «Escape to the Sun», Vittorio De Sica ja Maurice Ronet'ga filmis «L’odeur des fauves», saksakeelses versioonis filmist «Jack the Ripper» ja Daniel Petrie filmis «The Bay Boy».