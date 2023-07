SUUR UURING ⟩ Millega paistab Tallinn silma maailma vingeimate muusikalinnade edetabelis?

Edetabelis vallutasid esikümne suuresti erinevad Ameerika Ühendriikide suurlinnad. Esikoht õnnestus saada maailma muusikakeskusena aga Londonil.

Inglismaa pealinnas on Seatpicki andmetel peaaegu kolm tuhat kontsertlava, millega võõrustada ligi kolme tuhandet lähitulevikus toimuvat kontserti. Londonis on tulemas 21 muusikafestivali ning ühtlasi leiab sealt üle saja plaadipoe. Peaaegu sama uhkete numbritega säravad Londoni järel New York, Los Angeles ja Chicago.

Maailma parimate muusikalinnade edetabelis säravad London ja Ameerika suurlinnad. Foto: Seatpick

Suurema edetabeli moodustavad 50 linna, nende seas ka Tallinn. Tallinnal õnnestus edetabelis pääseda 41. kohale. Tallinnast ettepoole jäid näiteks Saksamaa linn Leipzig (40. koht) ning Prantsusmaa linn Metz (39. koht), kuid andmed näitavad Tallinna kohta ka üht-teist märkimisväärset.

Võrreldes näiteks Leipzigiga, kus on muusika nautimiseks kõigest kuus kontsertlava, on neid Tallinnas tervelt 94, mis on üks uhkemaid numbreid terves edetabelis. Linnu, kuhu on lavasid ehitatud üle saja, on kogu edetabelis kõigest kuus.

Elephants from Neptune'i kontsert Tallinn Music Weekil Foto: Greta Sauter

Kummalisel kombel jääb eesootavate kontsertide arvu poolest Tallinn aga Leipzigile märgatavalt alla, sest Leipzigis on neid tulemas üle viiesaja, Tallinnas aga 45. Teiste seas esinevad peagi Tallinnas Bonnie Tyler ja Louis Tomlinson.