MEGADETH TALLINNAS ⟩ Dave Mustaine Postimehele: ei usu, et tehisintellektil on erilist pistmist muusikaga

Kas mäletad seda päeva, kui Kurt Cobain suri? Mina mäletan. Mäletan ka seda, kuidas väga paljudel inimestel oli selle kohta arvamus. Mõned ütlesid, et see on kohutav, et nii noor inimene endalt elu võtab. Mõned ütlesid, et ta oli paras tropp, sest tegi oma valikuga nii paljudele haiget. Mõned ütlesid, et enesetapp on argpükslik viis elu lõpetada.