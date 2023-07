SUVETEATER ⟩ Laske ennast puudutada

Nikolai Baturini kirjad avaldas tema lesk Inna Leitsalu mõned aasta tagasi raamatus «Piiritu igatsus». Nagu raamatugi pealkiri, jutustab Põldma näidend kirjanikust, kes hülgab pere, et kirjutada. Põldma on küll öelnud, et päris üks ühele Baturini lugu see ei ole, ainult tõukus temast.

Laste taak

Kui «Kotka teed» esimest korda nägin, tundus mulle, et Põldma kirjutamis- ja lavastajatöö on tugevalt mõjutatud Ugala lavastusest «Kui sa tuled, too mul lilli». Viimases tuleb kuulsa dirigendi lastel hakkama saada haavadega, mille loomingule keskendunud isa neile on löönud. Põldma näidendis õigustab ja kaitseb lesk kadunud meest, aga täiskasvanud pojad ja tütar on hädas lapsepõlve ängiga.