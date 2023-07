Tuntud näitleja surma põhjus jääb saladuseks

Californias Mount Baldy mäe lähedalt kõrbest leiti 24. juunil inimjäänused, mis kuuluvad kuus kuud tagasi kaduma läinud Briti näitlejale Julian Sandsile. San Bernardino maakonna politsei sõnul pole surnukeha seisundi pärast võimalik näitleja surma põhjust tuvastada. Võimud kinnitavad, et selliste juhtumite puhul on see üsna tavaline.