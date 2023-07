GALERII ⟩ Täna algavad uue Eesti noortefilmi võtted

«Selle filmiga tahan tõstatada küsimused: millised sotsiaalsed ning perekondlikud probleemid võivad teha inimesest koletise ning kuidas ja kas üldse on võimalik unarusse jäetud lapsi uuesti õigele teele suunata? Noortele suunatud draama võtab sihikule teismeeas poisi, kes on suurema osa oma lapsepõlvest kasvanud vägivaldses keskkonnas,» kommenteerib filmi režissöör Tõnis Pill.

Tõnis Pill on BFM-i lõpetanud noor ja andekas filmitegija, kes on varasemalt töötanud paljude mängufilmide režiigrupis («Kalev», «Tõde ja õigus», «Tenet»). «Frank» on tema esimene täispikk mängufilm. Lisaks filmide loomisele tegeleb Tõnis aktiivselt muusikaga, olles ansambli «Käsi» asutajaliige ja trummar.