SPOTIFY LÄHEB SOOLASEMAKS ⟩ Populaarseim muusikateenus tõstab hindu

Viimases majandusaruande järgi kavas Spotify igakuiste kasutajate hulk 36 miljoni inimese võrra. Praegu on Spotifyl kokku 551 miljonit kasutajat ja nende seast 220 miljonit tellivad Spotify Premiumi, mis tähendab, et tellimuse hinna tõstmisega kasvatab Spotify oma käivet mitme miljoni võrra.

Ettevõtte maksustamiseelne kahjum ulatus aga 241 miljoni euroni, mis on röögatu võrreldes eelmise aasta 90 miljoni euro suuruse kahjumiga. Ühtlasi koondas muusikahiid jaanuaris kuus protsenti töötajatest. Juba selle aasta kevadel vihjas Spotify tegevjuht Daniel Ek, et Spotify Premiumi hinna tõus on vaid aja küsimus.