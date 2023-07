Üksteist võimalust, mis kõik võib minna valesti

Pean tundma nüüd ja siin*

1990. aastate menulaulja Nancy hitilt laenatud pealkiri annab juba vihje, et oodata on mingit põlvkondlikku lähenemist, ühe põlvkonna vajadust vaadata sissepoole ja mõtestada lahti oma suhted. Preiman on sarnaste teemadega – võrdsem ühiskond, keskkonnahoid – tegelenud ka varem, kuid Lasnamäe näitus toob esimest korda tema töösse sisse kogukonna-aspekti, mis võib-olla on mõjutanud ka 11 kunstniku valikut: Bas Jan Ader, Agnė Jokšė, Morta Jonynaitė, Sandra Kosorotova, Keiu Maasik, Maija Mustonen, Marko Mäetamm, Sarah Nõmm, Hanna Piksarv, Mark Raidpere, Elīna Vītola. Neist kaks – Raidpere ja Kosorotova – on esindatud Lasnamäe-spetsiifiliste töödega, ehkki ka sisuliselt on need ühed esile tõusvatest töödest.