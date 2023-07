Sumari raamatukohvik tuleb taas koos põnevate raamatute ja külalistega

Bahovski märkis, et tegemist pole kindlasti kirjanduskohvikuga, vaid raamatukohvikuga. See on andnud neile ka võimaluse kutsuda endale külla inimesi, kes otseselt ilukirjandusega ei tegele. «Nii oli meil eelmine aasta külas Jaanika Merilo ja see aasta on tulemas Rainer Saks, kes mõlemad rääkisid/räägivad Ukrainast,» sõnas mees. Lisaks Rainer Saksale on see aasta kohvikus esinemas Vilja Kiisler, Sveta Grigorjeva, Made Luiga (kirjanikunimega Mudlum) ja Lembit Uustulnd, kes esineb ka koos muusik Rein Orniga akordionil.