MIS JUHTUS? ⟩ Johnny Depp kaotas enne esinemist teadvuse

Depp pidi koos oma bändiga The Hollywood Vampires andma 18. juulil Budapestis kontserdi, mis näitleja terviseprobleemide tõttu tühistati. Tol hetkel bänd rohkem kommentaare ei jaganud. Nüüd on selgunud, et vahetult enne kontserti leidsid bändiliikmed Deppi tema hotellitoast teadvusetuna. Näitleja toimetati kohalikku haiglasse, kus tema seisund paranes.