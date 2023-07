GALERII ⟩ Erakordne aktsioon tõi Pakendikeskuse seintele maalima sadakond kunstnikku

Tegemist on Baltikumi ja Skandinaavia esimese tänavakunstnike ühiskollaažiga. Oma panuse andis ligi 100 kunstnikku üle terve maailma.

Agari sõnul soovisid nad anda kunstnikele võimaluse olla maksimaalselt loovad ning ei kehtestanud neile mingeid piiranguid. «See oligi võtmeasi, et tegemist ei ole võistlusega ning see tõmbas kokku nii palju tahtjaid,» rääkis Agar, lisades, et tahtjaid oli algselt üle 200.