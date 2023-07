Tulevahetused ja tantsupalavik suvises Tartus

Tartuffi seekordne trumpkaart on Tartu Elektriteatris toimuv mitmekesine dokumentaalfilmide programm, mille on hoolikalt kokku pannud festivali uus programmijuht, leedulasest filmifriik Edvinas Pukšta. Sellest programmist võib muuhulgas leida liigutava dokfilmi haigusest, mille valulikku kulgu õnnestus režissöör Maite Alberdil mitme aasta jooksul jäädvustada.

Ka Tartuffi tänavune mängufilmivalik on nii ulatuslik, et viib kuni lõpufilmiks valitud «Grease’ini» välja. See annab tõestust laialt levinud teooriale (või ütleme ausalt, et minu teooriale): ükskõik millistesse põnevatesse suundadesse kinokunst ka ei areneks, lõpuks juhitakse meid ikka «Grease’i» juurde tagasi ja peame suruma maha kiusatuse kaasa ümiseda, kui Olivia Newton-John ja John Travolta hakkavad unistavalt laulma suveöödel bowling’u mängimisest ning limpsijoomisest.