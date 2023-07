INTERVJUU ⟩ Allan Vainola: tundub, et punk sobib Eestisse

Tundub jah, et punk sobib Eestisse, eriti muidugi 80ndatel, kui punkariks olemine oli sama, mis vastupanuvõitlus. Punk tuli algselt Inglismaalt ja oli täiesti uus nähtus. Noorte liikumine, kes olid jäetud hooletusse vanema, vastutava ja rikkama põlvkonna ükskõiksuse ja stagnatsiooni tõttu. Etapp, kus oma protesti või reaktsiooni sai välja näidata riietuse ja suhtumisega, oli geniaalne. Panid selga vanaisa ülikonna või vana traktoristi nahktagi, kaela koeraketi ja haaknõela, ja kõik läksid tänaval hulluks. Tegelikult said inimesed lihtsalt aru, et noored on kontrolli alt väljunud ega aktsepteeri nende seadusi. See sobitus ideaalselt ka Nõukogude Liidu tingimustesse