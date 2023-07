VEIDER FILMIIDEE ⟩ Kaksikvennad Eskod teevad filmi kaksikvendade Piusidega

Pealtnäha komöödiline eneseleidmise lugu on segu päris elust inspireeritud mälestustest ning filmilikust maailmapildist. «Filmi käivitavaks jõuks on see, kui iseseisvat elu alustavate kokku kasvanud vendade teele tuleb tüdruk ning hakkab selguma kaksikute erinevus.» kommenteerisid filmi autorid Raul ja Romet Esko. «Lõhume seina ja avame vaatajatele enneolematult ausa kuvandi iseendast.»

Filmi produtsentide Rain Rannu ja Tõnu Hiielaidi sõnul on tegemist noorte filmiga noortele, mis katsetab, kõnetab ja mõjub värskelt. «See on dokumentaalne kokteil isiklikest mälestustest, nooruslikust julgusest, naiivsusest ja autentsetest emotsioonidest,» ütles Rannu.

«Mind on kaks» filmis astuvad lisaks Raulule ja Rometile ülese pea kõik Eesti tuntud ja veel tundmatud filmikaksikud, eesotsas Märt ja Priit Piusiga. Lisaks on kandvates rollides Rain Tolk, Mirtel Pohla, Reimo Sagor, Amand Hermiine Künnapas, Lil Till, Reket ja paljud teised. Filmi stsenaristideks ja režissöörideks on Raul ja Romet Esko, operaator on Toomas Tatar, kunstnik Paul Henrich Daude ning produtsendid on Rain Rannu, Tõnu Hiielaid ja Kirill Volkov.