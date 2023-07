Juuli lõpul ilmavalgust näinud «The Ballad of Darren» on Bluri üheksas stuudioalbum.

Damon Albarn on praegu popmuusikamaastiku üks põnevamaid, produktiivsemaid ja ühtlasi andekamaid mehi. Tema pulbitsev talent on leidnud viimasel ajal rakendust sooloprojektides ja eelkõige Gorillazes ning ega keegi tegelikult väga vist teadnudki oodata, et ta taas Bluri kokku toob. Ja mitte lihtsalt kokku, vaid et selle tulemusena valmib staažika bändi üks parimaid kauamängivaid.