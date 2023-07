INIMSILMAST EI PIISANUD ⟩ Tehisintellekt lahendas renessansiaegse maali saladuse

Nime «de Brécy Tondo» all tuntud mõistatusliku maali autori üle on kunstiteadlased aastakümneid vaidlusi pidanud, kuid nüüd aitas erakordselt tähelepanelik tehisintellekt eksperte veenda, kelle loominguga päriselt tegemist on. Nüüd, kus maalilt on saladuseloor maha kistud, on see Bradfordis Inglismaal asuvas Cartwright Halli kunstigaleriis ka vaatamiseks üles pandud.