SAA OSA OTSE KODUST ⟩ Kuku raadio toob kuulajateni suve kuumimad kultuurisündmused

Kohapeal on sündmust kajastamas Kuku raadio saatejuhid Romi Hasa, Kristjan Gold ja Roberta Vaino. «Oleme välistuudiga otse-eetris kella 14-18ni ning võõrustame külalisi nii stuudios kui saadame oma reporterid platsile, et uurida folgiliste muljeid,» räägib Kristjan Gold.

Viljandi folk on tänavu jõudnud uhke 30. juubelini ning see toob kokku nimekaid muusikuid üle kogu maailma. Aastakümneid toimunud festival on alati olnud midagi enamat kui lihtsalt muusikafestival – see on südamest tulev austusavaldus pärimuskultuurile, traditsioonidele ja elurõõmule.