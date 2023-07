Kallimaga koonduslaagrisse: skandaalne Bollywoodi film pilkab Auschwitzi

India filmitööstus Bollywood teeb igal aastal üle tuhande filmi, kuid nende seast on eriti terava tähelepanu alla langenud kuulsa režissööri Nitesh Tiwari uus romantiline film «Bawaal». Seda põhjusel, et film kasutab kohatult Auschwitzi romantiliste suhete metafoorina. Nüüd nõutakse «Bawaali» eemaldamist Prime Video platvormilt, vahendab The Guardian.