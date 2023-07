KULTUURIS KUUM ⟩ ÄKA-disain. Süsteemne pettus EKA graafilise disaini osakonnas

Ilmselgelt ei ole graafiline disain ja disainiharidus praegu ei maailma ega Eesti kõige tähtsam teema. Aga seda just kiduuss ja majavamm ootavadki, et tähelepanu oleks mujale suunatud ja nad saaksid segamatult kasvada ja paljuneda. Samamoodi nagu pesemata hambaid ei ole mõtet vabandada kliimamuutuse või mullistustega maailmapoliitikas, ei anna see kõik õigustust ka äbara kunsti ja kujunduse tootmiseks, veel vähem taolise äbaruse tootjate juurde tootmiseks.