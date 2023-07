ERILINE KOKKUSATTUMUS ⟩ Pühalepa festival toob kokku kõik Klassikatähtede võitjad

«See on väga eriline ja suurepärane kokkusattumus, et nii esinduslik Klassikatähtede kooslus just sellel nädalavahetusel Eestis on ja Hiiumaale tulla saab. Neil kõigil on aktiivne rahvusvaheline kontserttegevus. 2013. aasta saatesarja võitja Marcel Johannes Kits saabub vahetult enne Pühalepa festivali Berliinist ja sõidab pärast sinna kohe ka tagasi,» rääkis festivali kunstiline juht Endrik Üksvärav.