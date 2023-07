ERILINE TUNNUSTUS ⟩ Eesti kunstinäitus teeb maailma suurtele tegijatele silmad ette

Hübriidsust mõistamegi siinkohal kui pildielementide vahel loodud suhet, mis on avatud, mittehierarhiline, empaatiline, paindlik, mittebinaarne ja tähelepanelik, samas erinevate nähtuste komplekssust esile toov. Piir või seda markeeriv graafiline joon on neis teostes tihti kokkuleppeline, poorne, suhteline ja avar võimalus. Näib, et graafikute eesmärgiks ei olnud tekitada pildiruumides rebestavaid konflikte. Vastupidi, nad seadistasid ümbritsevat maailma ja reaalsust ümber viisidel, et see ei laguneks või pihustuks vastandlikeks osakesteks, vaid tekitaks erinevate elementide põimumisest tuleneva uue sünergia. See on lähenemine, mis näib pakkuvat midagi olulist liikumaks edasi ka kriisidest vaevatud nüüdisajas».