Venitusharjutused ja Jamesoni viski. Stiilne Austraalia bänd valmistub kontserdiks Eestis

Augusti alguses toimuv Intsikurmu festival on bändi jaoks üks viimaseid peatuspaiku Euroopasse jõudnud tuuril, mis on suuresti kulgenud värske, 2022. aasta sügisel ilmunud albumi «Tomorrows» esitlemise lainel. Muusikute emotsioonid on tuuri lõppakordide eel mõrkjasmagusad – ühelt poolt tunnevad nad tehtu üle siirast saavutamisrõõmu, ent tegu on samas tähendusliku peatükiga, millele ei tahaks lõpujoont veel sugugi alla tõmmata.