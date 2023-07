Armastatud näitleja võitleb nägemiskaotusega: ma olen võtetel pime!

Vaatamata kehvenenud silmadele on nii teatrilavalt kui kinolinalt tuttav Dench endiselt töökas. Paari aasta eest võis teda näha Kenneth Branaghi mälestuslikus mustvalges draamas «Belfast», mis tõi Denchile parima naiskõrvalosa Oscari nominatsiooni. Samuti lõi ta kaasa Apple TV+ voogedastusteenuselt leitavas jõulumuusikalis «Spirited», kus peaosi mängisid Will Ferrell ja Ryan Reynolds.

«Mul on kummaline hirm igavuse ees,» selgitas Dench põhjust, miks ta jätkab töötamist. «Seepärast on mul nüüd ka tätoveering, mis ütleb carpe diem. See on põhimõte, mille järgi peaksimegi elama.» Dench selgitas, et aastatega süvenenud nägemiskaotus on muutnud raskeks nii suuremad kui väiksemad rollid.