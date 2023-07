Suri üks Ameerika armastatumaid komöödiatähti

New Yorgis sündinud Paul Reubens alustas karjääri 70ndatel improvisatsioonilise koomikuna. Esmalt kuulus ta Los Angelese komöödiatruppi The Groundlings, 80ndate alguses alustas ta menukat lavasõud «The Pee-wee Herman Show», mille etendused olid viis kuud järjest läbi müüdud. Selles sõus kehastus ta lapsemeelseks tegelaskujuks Pee-wee Hermaniks, kellest sai kähku sedavõrd populaarne tegelane, et Reubens kehastas Hermanit ka telesaadetes intervjuusid andes.