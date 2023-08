Festival KRATT23 toob kokku kakssada noort muusikut

Festivali juhi Siiri Siimeri sõnul on tegemist vajaliku sündmusega eesti muusikamaastikul, mis teenib eesti muusika järelkasvu huve. «See on suur ja missioonitundest kantud kultuurilis-hariduslik festival, mis saab teoks paljude partnerite ühise jõupingutuse tulemusel, kes mõistavad järelkasvu panustamise vajadust. Meie kahesajal noorel alustaval muusikul on ainulaadne võimalus töötada meie tippdirigentide käe all, saada loenguid ja osaleda vestlustubades tunnustatud lavastajate, ajaloolaste, kirjanike , heliloojatega ja teiste oma ala asjatundjatega,» sõnas Siimer.