KÄI KUU PEALE OMA KUNSTIGA ⟩ Eriline kosmoseprojekt viib Kuule tuhandeid kunstiteoseid

Järgmise aasta lõpuks võib Kuu pealt leida nii suures koguses kunsti, et sellega võiks täita mitu kunstimuuseumi, vahendab The New York Times. Seda tänu Kanadast pärit ulmekirjanikule, füüsikule ja kunstikogujale Samuel Peraltale, kelle juhitud kosmoseprogrammi Lunar Codex eesmärk on toimetada mitme lennuga Kuu peale kümneid tuhandeid maale, filme, luuletusi ja muid teoseid, mis on digitaalsel kujul pandud erilistele andmekandjatele.