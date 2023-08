Hispaania kuulsaim filmitegija üllitab ainulaadse elulooraamatu

Lühijutud, mis on kirjutatud vahemikus 1960 kuni tänapäev, annab 2024. aasta septembris välja kirjastuse Penguin Random House UK alla kuuluv Harvill Secker. Kogumiku sissejuhatuses kirjutab Almodóvar: «Mul on palutud korduvalt elulooraamat kirjutada, kuid ma olen alati keeldunud. Samuti on öeldud, et ma võiksin lasta kellelgi teisel mu elulugu valmis kirjutada, kuid mulle pole kunagi istunud mõte raamatust, mis ainult minust kui inimesest räägib.»

Filmitegija tunnistab, et pole kunagi päevikut pidanud. «Iga kord, kui päevikut pidada üritan, kirjutan ainult kõige rohkem kaks lehekülge. Seetõttu on see raamat nagu omaette paradoks. Seda võiks kirjeldada kui fragmentaarset autobiograafiat. See on ebatäielik ja natuke krüptiline.» Oodatud raamatu nimilugu «Viimane unenägu» räägib Almodóvari ema surmast.

Filmi «Valu ja hiilgus» põhikolmik: vasakul Asier Etxeandía ja paremal Antonio Banderas, keskel režissöör Pedro Almodovar. Foto: tootja

«Raamatusse kogutud lood tähistavad elu ja kunsti, fiktsiooni ja reaalsuse suhet. Almodóvari filmide fännid tunnevad raamatust tema käekirja hästi ära. Juttudest leiab kunstniku, kes ei karda jagada oma elu kõige isiklikumaid hetki, avastada iha, surelikkust, üksildust, loomise valu ning hiilgust. Tekst on kirja pandud mängulise huumoriga ning sügava armastuse kirjanduse ja kultuuri vastu,» selgitas Harvill Seckeri vanemtoimetaja Ellie Steel. Tema sõnul oli vaimustav kuulda, et Almodóvar hakkas lühijutte kirjutama juba teismelisena, mistõttu on raamatusse pandud ka novelle režissööri nooruspõlvest.