VÄGIVALLA VASTU ⟩ Mehhiko linn keelab kontsertidel ära misogüünsed laulusõnad

Uue nõudega keelatakse muusikutel esitada laule, mis propageerivad naistevastast vägivalda. Paljude populaarsete lauljate jaoks tähendab see seda, et neid enam Mehhikos rõõmuga ei tervitata.

Nõunik Patricia Ulate tutvustas reformi linnavolikogule, rõhutades, et matšokultuur ja karm vägivald naiste vastu ajendas seadusandjaid soolise vägivalla vastu võitlema. Ulate lisas, et nõue on äärmiselt oluline, kuna Chihuahua on üks viiest osariigi omavalitsusest, kus on välja antud hoiatus seoses naistevastase vägivalla kõrge tasemega.