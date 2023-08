Tuntud poplauljat süüdistatakse seksuaalvägivallas

Tantsijad väidavad, et Lizzo survetas ühte neist Amsterdami klubis alasti esinejat puudutama. Lizzo, kes on tuntud oma kehapositiivsuse ja kehakaalu ülistamise poolest, kritiseeris ühe tantsija kehakaalu ning hiljem vallandas ta, kui tantsja ühte koosolekut haigestumise tõttu salvestas.

Lisaks popstaarile süüdistatakse tema tantsutiimi kaptenit, kes väidetavalt naeruvääristas neid tantsijaid, kellel olid oma partneritega abielueelsed suhted. Kapten jagas esinejatele oma seksuaalfantaasiaid, simuleeris oraalseksi ning arutles avalikult ühe tantsija üle, sest too on neitsi. Tantsijad on kindlad, et Lizzo oli teadlik oma tantsutiimi kapteni ebasobivast käitumisest.