KULTUURIS KUUM ⟩ Nähtamatu valu: mureliku filmiprodutsendi ja elukutselise hingehoidjaga vaimse tervise kriisist

Produktsioonifirma Midwayer Films soovib oma debüütfilmi «Obsessioon» kaudu teadvustada aladiagnoositud psüühikahäireid noorte seas, suunata enesehävituslike mõtetega noori abi otsima ja ennetada noorte suitsiide. Eestis proovis 2022. aastal teha enesetapu 60% noortest, kes kannatavad vaimse tervise häirete all. Tervise Arengu Instituudi uuring ütleb, et iga viies 13- kuni 15-aastane noor on aasta jooksul mõelnud enesetapule. Maailma Terviseorganisatsioon lisab, et Eesti on maailmas noorte suitsiidide seas esirinnas.