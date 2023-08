Eesti ansambli Forgotten Sunrise uus album ilmub USA plaadifirma alt

Bändi uus looming ilmub «Hall-elu-jah!»-nimelise triloogiana, «elu» puhul on tegu bändi esimese täispika albumiga kümne aasta jooksul. Kõlalt paigutab Forgotten Sunrise end outsider industrial'iks ehk outdustrial'iks ning «elu» on täis rögisevaid vokaale ja toorest post-industriaalset lähenemist. Plaat on salvestatud koosseisus Kadri Sammel, Anders Melts ja Jaan "Suva" Pullerits ning albumi lõpuloos «Elukas» lööb kaasa külalislauljana Ants «Ank» Lill Tharaphitast.