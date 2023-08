Kirutud fantaasiaseriaali produtsent: masside jaoks pidime lugu lihtsustama

Baginski lisas, et massidele sarja tehes on loo lihtsustamine sageli möödapääsmatu. «See on mu jaoks valus, aga nüansirohke ja kompleksne lugu leiab ainult väikse vaatajaskonna. Vahel võime romaanide ümber tegemisega liialdada, aga need otsused tuleb teha ja omaks võtta.»

Produtsent on ka tunnistanud, et sarja tehes tuleb silmas pidada noori vaatajaid, kelle tähelepanuvõime on piiratud, sest nad on kasvanud üles TikToki jälgides ja YouTube'i vaadates.

Musklimees Henry Cavill nõidur Geraltina Netflixi hittsarjas «The Witcher». Neljandast hooajast kehastab Geraltit Liam Hemsworth Foto: Katalin Vermes/AP

Kuigi võrreldes eelmiste hooaegadega on «The Witcheri» kolmas hooaeg võrdlemisi tõetruu adaptatsioon Sapkowski romaanist «Time of Contempt», tuli sarja tegijatel Yenneferi tegelaskuju kaudu lihtsustada raamatu poliitiliselt keerukat lugu, kus Sapkowski fantaasiamaailmas kasvavad pinged läbi mitme erineva jõu.