KULTUURIS KUUM ⟩ Vaiguviiuli eestvedaja Mihkel Truman: meid on eestlastena nii vähe, et meil ei ole õigust olla keskpärased!

Seni on Vaiguviiuli firmamärgi alt CD- ja vinüüliformaadis omale uue elu saanud nii tuntud kui kohati ka avalikkusele täiesti tundmatud lood ja salvestused sellistelt bändidelt nagu Mikronid, Ruja, Ornament, Magnetic Band, In Spe, Kaseke, Rajacas jt. Tänapäevastest, aktiivselt tegutsevatest artistidest on Vaiguviiuli egiidi all muusikat avaldanud näiteks Metro Luminal, Vaiko Eplik, Jarek Kasar ja Argo Vals.

Sellest, kuidas Vaiguviiul alguse sai, millised on plaadifirma ideaalid ja plaanid ning miks muusika väljaandmine vahepeal terveks aastaks täielikult seiskus, räägib label’i eestvedaja Mihkel Truman.

Millistel asjaoludel Vaiguviiul kuus aastat tagasi sündis?

Vaiguviiul sai alguse tagantjärele üsna kummalisest impulsist. Nimelt sattusin 2017. aasta augustis lauluväljakule Ruja suurkontserdile. Vaatamata sellele, et seal oli palju toredat, jäi kriipima repertuaari kallutatus Rein Rannapi loomingu poole. Mõistagi on ta Ruja asutaja, ent ansambli 18 tegutsemisaastast oli ta sellega seotud vähem kui poole ajast ning seega paratamatult vaid üks väljapaistvaist heliloojaist.

Sel hetkel tundus ebaõiglane, et tähelepanuta on jäetud Ruja n-ö Kappeli-Nõgisto periood 1976–1980, mis on kahtlemata kõige põnevamaid ajajärke ansambli karjääris. Ühtlasi meenus, et Rujal pidi 1980. aastal ilmuma LP-formaadis album, ent toorme nappuse ettekäändel kahanes see singelplaadi mõõtu nelja looga väljaandeks. Sealt tekkiski mõte tasuda omamoodi auvõlg ning anda välja toonase Ruja täisalbum.

Igatahes kummitas see uitidee mind paar nädalat, kuni kontakteerusin Jaanus Nõgistoga. Olin kindel, et ta saadab mu puu taha või veelgi kaugemale, sest küllap on selliseid tehatahtjaid kümneid enne mind olnud. Aga ei olnud. Viis minutit hiljem teatas ta mulle, et helistas läbi kõik toonased elusolevad liikmed ning kõik on ettepanekuga meeleldi nõus.

Nii algaski töö, mille käigus tuli välja hulk senitundmata materjali, millest bändi liikmedki enam teadlikud polnud. Protsess oli äärmiselt põnev ning jõuludeks 2017 oli vastne rohkete rariteetidega kahest vinüül- ja ühest CD-plaadist koosnev «Põhi, lõuna, ida, lääs...» Ruja fännidel käes.