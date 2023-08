Let’s make Paistu great again!

Eesti on tihedalt täis inimestest ja jumalatest hüljatud külasid ja alevikke, kus veel aastakümnete eest käis aktiivne elu, ent millega praegune riigivõim on hädas nagu lits lapsega. Eesti Vabariik pole pärast iseseisvuse taastamist oma regionaalpoliitikas kunagi eriti varjanud, et sooviks ideaalis olla linnriik.