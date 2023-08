NÄDALA RAAMAT ⟩ Tumeda huumoriga vürtsitatud shakespeare’lik kättemaksulugu

Pidevalt ilmuvas krimkade-põnevike uudiskirjanduse virvarris on võrdlemisi keeruline orienteeruda ja otsida just seda vau-efektiga raamatut, mis lugedes igavaks ei muutuks ning kus tegevusliinid poleks etteaimatavad. Tuleb tunnistada, et seekord sai üheks valikuargumendiks inglise krimikirjaniku Richard Osmani tsitaat raamatukaanel: «See raamat on fantastiline!»