Endast kaubamärgi ja sotsiaalmeediastaari vorminud Travis Scotti eristab enamikust suunamudijatest see, et kogu tema ümber kõmava ja sageli infantiilseks infiltreeritud meediatsirkuse taga on absoluutselt tõsiselt võetav, ropult andekas muusik, räppar ja produtsent, kelle värske, neljanda albumi «Utopia» panus 2023. aasta popkultuuri on äärmiselt kaalukas.