KINDEL LAKS ⟩ Moeuudised lauluväljakul ja ilu Pirita kloostri varemetes

Moeuudised lauluväljakul

Popansambel Depeche Mode olevat võtnud oma nime praeguseks hingusele läinud samanimelise moeajakirja järgi. Sel pühapäeval esineb 1980. aastal loodud bänd meie lauluväljakul oma tuuri «Depeche Mode – Memento Mori World Tour 2023» raames. See on Depeche Mode’i 19. turnee ja esimene rohkem kui viie aasta jooksul, millega reklaamitakse bändi uut albumit «Memento Mori». Võin kinnitada, et 43 aasta jooksul pole nende muusika veel moest välja läinud. Kui teil tõesti varem pole pähe tulnud minna kuulama, milliseid moeuudiseid nad nüüd pakuvad, siis pileteid on veel müügil: kõigest 81 eurot ja 40 senti. Soojendab Saksamaa tõusev täht Hope.