Ivo Linna ja Antti Kammiste koostöö lõppes päeva pealt. Miks ometi?

Anonüümseks jääda soovinud allikas rääkis, et duol oli juulis kokku lepitud esinemine ning nädal enne kontserti helistas ürituse korraldaja Antti Kammistele, et detailid läbi rääkida. Teiselt poolt toru vastas aga Kammiste, et esinemist kahjuks ei toimu, kuna Ivo Linna lõpetas temaga ootamatult sõnumi teel koostöö. Edasi soovitas Kammiste korraldajal infot uurida Linnalt. Ka Linna jäi kidakeelseks ning soovitas põhjustest uuesti Kammistega rääkida. Piltlikult öeldes veeretas allika sõnul üks muusik palli teise väravasse ja vastupidi, mis paiskas õhku palju küsimusi.