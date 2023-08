KUNINGLIK MÜÜK ⟩ Freddie Mercury isiklikud asjad lähevad oksjonile! Kui palju on väärt tema hinnaline klaver?

Kõige pilkupüüdvam ese on Mercuryle kuulunud must imekaunis klaver, millel Mercury kirjutas Queeni kõige olulisemad hitid, nende seas maailmakuulus «Bohemian Rhapsody».

Need esemed kuulusid pärast Mercury surma tema lähedasele sõbrale Mary Austinile ja on alates 1991. aastast seisnud puutumatult Mercury Londoni häärberis. 72-aastane Austin ütles aprillis BBC'le antud intervjuus, et ta on otsustanud kõik esemed maha müüa, et sulgeda enda elus see eriline peatükk.