Tähelepanuväärne noor artist annab välja uue albumi

Yana Ronin on 26-aastane ambitsioonikas ja paljutõotav alternatiivmuusika artist Tallinnast. Esitades oma laule kolmes keeles – vene, inglise ja eesti keeles, hõlmab tema muusikastiil laia žanrispektrit alates low-fi trip-hopist kuni sümfoonilise bluusini ja folk-gospelist garage rockini.

Lisaks oma muusikalisele andekusele on Yana Ronin mitmekülgne kunstnik, kes ühendab oma laulja, näitleja ja režissööri oskused muusikavideote ja visuaalse sisu loomiseks. Tema professionaalne ettevalmistus näitlejana võimaldab tal anda oma esinemistele teatrilise iseloomu, mis on inspireeritud tema kogemustest nii teatrilaval kui ka ekraanil.

Oluliseks kunstiliseks komponendiks Yana loomingus on võimalus pidada südamlikku vestlust oma publikuga. Tema muusikas sisaldub tuntud Delfi maksiim: «Tunne seda, mida sa kuulsid,» kutsudes kuulajaid sukelduma tema jutustusse.

6. augustil ilmub kõikidel muusikaplatvormidel Yana ahjusoe uus album «Blue Devils. Noor artist armastab eksperimenteerida erinevate alternatiivsete muusikastiilide koosmõjuga ning uus album pole erand. «Blue Devils» on värskelt kõlav trip-hopi ja avant-roki kõrgeim kunst, mis on põimunud atmosfäärilise elektroonilise downtempoga.

Vastupidiselt brutaalsele ja intensiivsele meeleolule annab album võimaluse tutvuda Yana hoopis teistsuguse poolega – õrna ja romantilise, esitades armastusballaade ja noore Peterburi helilooja Ilja Nefedievi bluusi ja sümfoonilisi variatsioone. Albumi pealkiri on inspireeritud termini «blues» päritolu versioonist, kus eeldatakse, et «blues» on tuletatud sõnadest «blue» ja «devils», mis viitavad kurbusele ja melanhooliale. Yana ise kirjeldab albumit kui «sünget ja kleepuvat, kuid samas magusat ja õrna sametist tarretist».