ERAKORDNE EDU ⟩ «Barbie» purustas erilise rekordi

«Barbie» näol on tegemist kõige edukama filmiga, mis on loodud ühe naisrežissööri poolt.

Greta Gerwigi film «Barbie» on kahe nädala jooksul üle maailma kokku ajanud ligi miljard dollarit. Ühtlasi on nüüd tegemist kõige edukama filmiga, mis on loodud ühe naisrežissööri poolt, vahendab The Guardian.