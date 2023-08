Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva puhul etendunud kontsertlavastus jõuab sügisel Jaapanisse.

«Idee viia «Lindude äratamine» Jaapanisse tekkis Tormise «Soome-ugri maastike» õppimise ajal, kus handi viisi lauldes tekkis huvitav sarnasus jaapani rahvaviisidega. Jaapani-Eesti Sõprusühinguga suheldes selgus, et Veljo Tormise looming on nende absoluutne lemmik, mis andis omakorda tõuke kontsertlavastus Jaapanisse viia. Selleks, et oleks aimatav, mis žanr see kontsertlavastus on, saatsime meie vastuvõtjatele videosalvestuse lavastusest ning kohapeal pakume ka võimalust integreeruda Jaapani kooridel meie kontsertlavastusse. Päris mitu koori on selleks juba soovi avaldanud ning enne etendusi viime lavastajatega läbi töötoa, mis avab nii lavastuse kui ka laulude sügavamaid kihte,» rääkis Vox Populi dirigent Janne Fridolin.