KÕU lavasid on kokku kuus, mis tähendab, et festivalikülastust saadab pidev FOMO. Märkimisväärse osa peost hüppan Drum’n’base’i laudas (tegu ongi kunagise Mäeotsa talu laudahoonega), sest need rütmid on lihtsalt alati mu keha tantsima tõmmanud. Ei oska välja tuua konkreetseid artiste, aga fakt on see, et alati, kui ma lauta sisse astun, on seal kohe hea.