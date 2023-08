Tartuffi publikuauhinna võitis ebatavaline Mongoolia film

Tartuffi juht Johan Kudu tänas publikut ja partnereid ning avaldas lootust, et festival puudutas südameid. «Tegu oli minu esimese Tartuffiga ja ma olen tegelikult täitsa sõnatu – see oli midagi suurt ja erilist. Järgmine Tartuff on põimunud juba kultuuripealinna toimetustega ja me loodame pakkuda erilist elamust,» ütles ta.