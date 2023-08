Poola menukirjanik lubab: uus «Nõiduri» romaan on tulekul!

Sapkowski teatas uudist kanalil Fantastic Talk(s) poolt läbi viidud otseintervjuus, mis toimus Sapkowski ning «Nõiduri» Ukraina fännide vahel. Kirjanik tunnistas, et on uue raamatu kallal juba mõnda aega vaeva näinud. Tegemist oleks esimese «Nõiduri» raamatuga üle kümne aasta. Uusim neist, eellugu «Season of Storms», jõudis poelettidele 2013. aastal.

Intervjuu Sapkowskiga toimus kõigest paar nädalat pärast seda, kui Netflixi ilmusid «Nõiduri» vastakaid reaktsioone esile kutsunud kolmanda hooaja viimased osad. Pole veel teada, kas Netflix kavatseb seriaaliga jätkata, kuid loo kangelast Geraltit kehastav Henry Cavill on öelnud, et tema ei plaani Geralti rollis jätkata.

On spekuleeritud, et üheks põhjuseks on loomingulised erimeelsused Cavill ja sarja tegijate vahel, sest Cavill on raamatuseeria tulihingeline fänn ning soovib, et seriaal seda võimalikult täpselt järgiks, sarja stsenaristid on aga teinud Sapkowski lugusid ekraniseerides mitmeid muutusi ning väidetavalt isegi vihkavad Sapkowski romaane, mis sarja inspireerisid.