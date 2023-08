Teist muusikut jalga tulistanud räppari saatus selgub esmaspäeval

Megan Thee Stallion, tegeliku nimega Megan Jovon Ruth Pete, tunnistas Los Angelese maakonna kohtuprotsessil, et Lanez sundis teda 2020. aasta juulis toimunud peol tantsima ning tulistas naist jalga, kui ta tekkinud tüli käigus autost väljus ning minema kõndis. Stallion tunnistas kohtus, et valetas politseile oma haava kohta, öeldes, et lõi oma jala vastu klaasi ära.