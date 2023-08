Laupäeval toimub Alatskivil festival «Eesti Kirjanik 2023»

Värske eesti kirjandus pakub võimalusi ülesaamise temaatikat avada väga erineva rakursi alt. Mann Loperi noorteromaan «Inglite linn» spekuleerib olukorraga, kus maailma on üle võtnud masinad. Ellujäämist pöördelistel aegadel käsitleb nii Lilli Luugi romaan «Minu

venna keha» kui tema novellikogu «Kolhoosi miss». Üllatava nurga alt avab üleminekuaja toimetulekustrateegiaid Tauno Vahteri romaan «Hea venelane». Kas inimkonnal on lootust jätkusuutlikule tulevikule, arutletakse vestlusringis Hasso Krulli esseekogust «Nimetu kogukond» inspireeritult. Autoritega vestlevad Mari Niitra ja Mihkel Kunnus.

Lapsed saavad tegutseda kohaliku raamatukogu poolt läbi viidavas töötoas. Festivali puhvetis on ka tänavu võimalik end kostitada türgipäraste hõrgutistega, mida pakub MTÜ Eesti Foorum. Festivaliõhtu lõpetab kuumaks köetud suitsusaun. Soovi korral on võimalik muuseumi territooriumil telkida või ööbida oma magamisvarustusega muuseumi peamajas. Täpsem info Liivi muuseumi kodulehel muusa.ee. Festival on publikule tasuta ja seda toetab kultuurkapital.