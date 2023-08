Hoovikeldris peavad ehted ja raamatud omalaadset dialoogi

Teine «Sõnade surnuaed» on keldrivõlvide alla loodud performatiivne raamatukogu − installatsioon, kus paarkümmend ehet ja objekti (raamatuvirna) moodustavad kontseptuaalse terviku. Raamatu motiivid, sõnad ja tekstikatked on valatud mustast portselanist ehteiks, mida ilmestavad puit, kuld või hõbe ning poolvääriskivid.

«Kui alguses tundus mulle loogilisena A-Galerii ja Kärdla näitused ühendada, siis tegelikkuses kujunesid need erinevateks «Sõnade surnuaedadeks», kumbki oma ruumipoeetikaga. Tallinnas eksponeerisin riiulitel leht lehe haaval põletatud raamatuid, aga saarel mõistsin, et võlvkeldris peab see väljapanek teistsugusena jätkuma.